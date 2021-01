Wien (ots) - Das Thema NACHHALTIGKEIT wird bei der Green Finance GmbH, (https://www.greenfinance.at/) ein Tochterunternehmen der Green Finance Group AG, bereits seit der Firmengründung großgeschrieben. Mit ihrer Green Mission setzt die Green Finance GmbH dabei in seinen Kernbereichen Immobilien, Energie und Geldanlagen auf Zukunftsfähigkeit. Durch den bewussten Fokus auf erneuerbare Energieerzeugung bei Produkten, Bürostandorten und Immobilienprojekten konnten bereits rund 254.960,00 t CO2 alleine durch Solarenergie eingespart werden. Zusätzlich erweckte die Green Finance das besondere "1.000 Bäume Programm" zum Leben. Hierbei werden firmeneigene Flächen in Oberösterreich für d ie Bepflanzung mit 1.000 Bäumen reserviert. Doch nicht nur bei den zahlreichen nachhaltigen Projekten der Green Finance wird besonderes Hauptaugenmerk auf Nachhaltigkeit gesetzt.



Auch in Sachen Mobilität im Berufsalltag setzt die Green Finance GmbH auf gelebte Nachhaltigkeit im Sinne der Unternehmensphilosophie. Und das Ergebnis des langfristigen Handelns lässt sich bereits in eindrucksvollen Zahlen wiedergeben: So machten bereits im Jahr 2020 Elektro- und Hybridfahrzeuge 29 % des gesamten Green Finance Fuhrparks aus. Umgerechnet entspricht das einer jährlichen Einsparung von 90t CO2. Doch damit nicht genug, denn die nachhaltige Mobilitätsreise des Green Finance Fuhrparks ist längst noch nicht abgeschlossen: 2025 soll der Anteil der emissionssparenden PKWs auf mindestens 85 % erhöht werden.



