DJ Gewinnrückgang bei Caterpillar nicht so stark wie befürchtet

Von Ciara Linnane

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Baumaschinenhersteller Caterpillar hat dank einer wieder anziehenden Nachfrage im vierten Quartal einen geringeren Gewinnrückgang ausgewiesen als erwartet. Der weltgrößte Hersteller von Bergbau- und Baumaschinen meldete für das Schlussquartal einen bereinigten Gewinn von 2,12 US-Dollar je Aktie, während Analysten mit einem Ergebnis je Aktie von 1,49 Dollar gerechnet hatten. Unter dem Strich rutschte das Nettoergebnis auf 780 Millionen Dollar bzw 1,42 Dollar je Aktie ab. Vor einem Jahr stand noch ein Nettogewinn von 1,09 Milliarden Dollar oder 1,97 Dollar je Anteilsschein in der Bilanz. Der Umsatz fiel von 13,1 Milliarden Dollar auf 11,2 Milliarden Dollar und traf damit die Analystenschätzung. Im vorbörslichen US-Handel legte der Kurs um 3,6 Prozent zu.

Das Unternehmen verfügte zum Jahresende über eine Liquidität von 9,4 Milliarden Dollar. Der Umsatz in der Sparte Bauindustrie fiel um 10 Prozent auf 4,51 Milliarden Dollar und der Umsatz in der Rohstoffindustrie rutschte um 9 Prozent auf 2,18 Milliarden Dollar an. Bei der Energie- und Transportbranche zeigte sich ein Umsatzminus von 19 Prozent auf 4,81 Milliarden Dollar.

January 29, 2021 07:18 ET (12:18 GMT)

