Frankfurt (www.fondscheck.de) - WisdomTree erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parkett um einen Branchen-ETF mit Unternehmen, die in der Cyber-Security tätig und zudem ESG-konform sind, so die Deutsche Börse AG.Mit dem WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc (ISIN IE00BLPK3577/ WKN A2QGAH) würden Anleger in Unternehmen aus dem Bereich Cybersicherheit investieren. Zusätzlich werde ein Nachhaltigkeitsfilter angewendet. Hierzu müssten die Unternehmen international anerkannte Standards der Vereinten Nationen und der OECD einhalten. Signifikante Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Tabak, Waffen oder Kraftwerkskohle würden zum Ausschluss aus dem Index führen. ...

