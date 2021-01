Zu den festen Größen in der Edelmetallindustrie weltweit gehört der World Gold Council (WGC). Seine 30 Mitglieder arbeiten in dieser Institution zusammen, um den Goldmarkt weiter zu entwickeln und dafür eine solide empirische Basis zur Verfügung zu stellen.In dieser Funktion legt er regelmäßig Marktanalysen vor, welche den Goldmarkt in seinen Segmenten und seiner Dynamik analysieren. Interessant sind dabei die Trends der Goldnachfrage und die sie treibenden Faktoren. Diesen veröffentlichte der WGC gestern für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2020.Danach schloss ein schwächeres viertes Quartal bei der Goldnachfrage ein Jahr ab, in dem durch die Turbulenzen der Corona-Pandemie und den durch sie verursachten Lockdown-Maßnahmen die Goldnachfrage im 4. Quartal 2020 auf den niedrigsten Stand seit dem 2. Quartal 2008 fiel. In der Folge fiel die jährliche Gesamtnachfrage nach Gold erstmals sein 2009 wieder unter die Marke von 4.000 Tonnen.

