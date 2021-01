Bereits zu Wochenbeginn hat Siemens Gamesa starke vorläufige Zahlen vorgelegt. Mit den endgültigen Zahlen herrscht nun Gewissheit, dass der Turbinenbauer im ersten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres den wichtigen Schritt zurück in die schwarzen Zahlen geschafft hat. An der Börse kommt das gut an.Siemens Gamesa hat dabei von einem guten Geschäft mit Offshore-Anlagen (auf See) profitiert. Dazu verlief das Wartungsgeschäft ebenfalls robust, teilte das Unternehmen mit. Die Siemens-Energy-Tochter ...

