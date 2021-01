Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt die Ergebnisse der Abstimmungen der gestrigen zweiten Gläubigerversammlungen der Anleihen 2015/20 und 2019/24 bekannt. Danach wählten die Anleihegläubiger beider Bonds jeweils die One Square Advisory Services zum gemeinsamen Vertreter der Anleihen. In der zweiten Gläubigerversammlung der Anleihe 2015/20 stimmte von dem an der Abstimmung teilnehmenden Anleihekapital ...

Den vollständigen Artikel lesen ...