DJ Johnson & Johnson meldet 66 Prozent Wirksamkeit von Corona-Impfstoff

NEW YORK (Dow Jones)--Der sich in der Entwicklung befindende Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson kann 66 Prozent der behandelten Patienten vor moderaten bis schweren Infektionsverläufen schützen. Das habe eine große klinische Studie gezeigt, teilte der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern mit. Das Ergebnis der Studie könnte dazu führen, dass ein weiterer Impfstoff gegen Covid-19 innerhalb weniger Wochen seine Zulassung in den USA erhält.

Das Vakzin zeigte sich in der Studie als generell sicher und gut verträglich. Getestet wurde es an 44.325 Erwachsenen. Einige Freiwillige hätten Nebenwirkungen gespürt, etwa Fieber.

Johnson & Johnson will nun Anfang Februar die US-Zulassung beantragen. Ende Februar könnte das Mittel bei einer Genehmigung dann eingesetzt werden. Der Konzern will dieses Jahr noch 1 Milliarde Impfdosen produzieren. Anders als bei den anderen bisher erhältlichen Impfstoffen muss von dem Vakzin von Johnson & Johnson nur eine Spritze verabreicht werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2021 08:16 ET (13:16 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.