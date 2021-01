Mainz (ots) - Jetzt noch schneller und einfacher auf barrierefreie Inhalte zugreifen: Ab sofort bietet die ZDFmediathek mit einem Icon auf der Startseite einen intuitiven Zugang zum barrierefreien Angebot. Nutzerinnen und Nutzer können so direkt zu den Inhalten auf barrierefrei.zdf.de (https://barrierefrei.zdf.de) wechseln. Dort finden sie eine große Auswahl an Programminhalten mit Untertiteln, Gebärdensprache und Audiodeskription.Das barrierefreie Angebot des ZDF wächst ständig: Im Hauptprogramm konnte der Anteil des Programms mit Untertiteln im Jahr 2020 auf 89,4 Prozent erhöht werden. 19,6 Prozent der Inhalte wurden mit Audiodeskription angeboten.Zudem ist ab sofort auch der Livestream in der ZDFmediathek untertitelt. Eine mobile Nutzung des Online-Angebots ist nun also auch jederzeit mit Untertiteln möglich. Für das ZDF-Programm zwischen 5.30 Uhr und 23.00 Uhr werden fast durchgehend Untertitel angeboten.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Weitere Infos zu Barrierefreiheit im ZDF und barrierefreien Angeboten: https://barrierefrei.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4825571