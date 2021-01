Dillenburg (ots) - Erst Antigen Schnelltest, dann PCR-ValidierungIn Zusammenarbeit mit dem Institut für Mikroökologie (www.mikrooek.de (http://www.mikrooek.de)) unter Mitwirkung von Prof. Dr. Andreas Schwiertz in Herborn wurde ein Verfahren entwickelt um positive Antigen-Schnelltests über die bereits vorhandene Abstrichprobe durch einen nachgelagerten PCR-Test zu validieren. Das spart Ressourcen, Zeit und minimiert weitere Infektionsrisiken durch den Wegfall von nun unnötigen Wegen und Kontakten, die üblicherweise zur Bestätigung des positiven Antigen Schnelltest Ergebnisses durch einen PCR Test nötig wären. Die Kommunikation mit getesteten Personen und Meldung an Gesundheitsämter erfolgt vollautomatisch. Ab Februar werden alle positiven Schnelltest Ergebnisse aller Stationen in weniger als 36 Stunden automatisch durch PCR Tests validiert!Testcenter in Berlin mit PCR- & Antikörper-SchnelltestDer Standort Berlin in der Joachim-Karnatz-Allee 47 im Stadtteil Mitte entsteht in Kooperation mit dem "Pregla Medical Institute" unter Leitung von Dr. med. Reinhard Pregla. Hier sind ab sofort folgende Testmöglichkeiten verfügbar: PCR Test, PCR Schnelltest, Antikörper- und Antigen-Schnelltest.PCR- & Antikörper-Test in allen StandortenÜber ein bundesweites Netzwerk an Laborpartnern wird aktuell eine Prozess- und Transportinfrastruktur implementiert. In den Testcentern Frankfurt, Darmstadt, Mainz, Wiesbaden, Paderborn, Herborn, Marburg und Gießen sind PCR-Tests ab sofort verfügbar. Zu Anfang Februar werden Antikörper- und PCR-Tests in allen Stationen angeboten. Dabei liegt der Antikörper-Schnelltest bei 34,90EUR und der PCR-Test (inkl. Antigen-Schnelltest) bei 74,90EUR. Darüber hinaus sind alle Testmöglichkeiten auch für Firmenkunden außer Haus verfügbar.PCR-Schnelltest ab sofort in Berlin, Frankfurt und Stuttgart: Ergebnis nach nur 20 MinutenAb sofort sind PCR-Schnelltests mit einem Ergebnis nach nur 20 Minuten in Berlin, Frankfurt und Stuttgart durchführbar! Dieser Rapid-PCR-Service richtet sich vor allem an Personen die nicht mehrere Stunden auf ein Ergebnis warten können. Beispielsweise bei kurzfristigen Auslandsreisen mit entsprechenden Einreisebestimmungen. Der PCR-Schnelltest ist ab sofort für 169,90 EUR buchbar. Für Firmenkunden und Veranstaltungen ist eine mobile Durchführung außerhalb des Testcenters ebenfalls möglich.Geöffnete Testcenter:Berlin (Mitte), Bonn, Chemnitz, Darmstadt, Dresden, Duisburg, Düsseldorf Flughafen, Essen, Frankenberg, Frankfurt, Gießen, Görlitz, Herborn, Karlsruhe, Kassel, Mainz, Mannheim, Marburg, Münster, Paderborn, Stuttgart, Tübingen, Wiesbaden und Würzburg.Geplante Testcenter:Bad Nauheim, Bautzen, Berlin (Kreuzberg), Bremen, Dortmund, Düsseldorf City, Erfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Koblenz, Leipzig, München, Nürnberg, Offenburg, Wuppertal und Zwickau.Infos, Film- und Fotomaterial:Website: https://15minutentest.de/Bilder & Grafiken: https://bit.ly/2Wfsjy8 (https://bit.ly/2Wfsjy8)Video: https://bit.ly/2LQ8s79 (https://bit.ly/2LQ8s79)Pressekontakt:CoviMedical GmbHSteinwiese 1835685 DillenburgE-Mail: presse@covimedical.deOriginal-Content von: Covimedical UG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151490/4825592