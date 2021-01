Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag mit anhaltenden Kursverlusten gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verlor bis 14.15 Uhr um 0,82 Prozent auf 2.884,59 Einheiten. Auch der ATX Prime gab bisher um 0,77 Prozent auf 1.467,65 Zähler nach. Der ATX war zu Sitzungsbeginn deutlich tiefer gerutscht, erholte sich am Vormittag wieder etwas, bevor er am Nachmittag wieder seine Abschläge ausbaute. ...

