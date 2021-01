Die Aktien der Schuh-Marke Dr. Martens sind am Freitag stark an der Londoner Börse gestartet. Die Aktien notierten im Frühhandel bei 449 Pence und damit gut 21 Prozent über dem Ausgabekurs von 370 Pence. Das IPO war laut dem Unternehmen achtfach überzeichnet. Der Finanzinvestor Permira hatte für das Unternehmen vor sieben Jahren übernommen. Auch die Aktien der SAP-Tochter Qualtrics legten am Donnerstag in New York ein sehr gutes Börsendebut hin. Der erste Kurs lag bei 41,85 US-Dollar und damit fast 40 Prozent über dem Ausgabepreis von 30,00 Dollar je Aktie. Der Schlusskurs lag mit 45,50 Dollar. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.01.)

