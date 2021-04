Der Quartalsausweis von Qualtrics, der die Analystenerwartungen übertraf, wird am Donnerstag klar positiv aufgenommen.Die seit Januar an der NASDAQ gelistete SAP-Tochter hat eine Trendwende beim Segmentergebnis erreicht und den Umsatz um ein Viertel gesteigert. Insgesamt stieg der Umsatz sogar um 36 Prozent.Die Papiere des Walldorfer Softwareherstellers profitierten am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...