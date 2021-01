DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 07 / 2021) mit einer großen Kommune in Dänemark



29.01.2021 / 15:44

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



29. Januar 2021 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 07 / 2021) mit einer großen Kommune in Dänemark Stuttgart, Deutschland, 29. Januar 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit einem großen öffentlichen Bauträger bekannt. Nach einem sehr umfangreichen Evaluierungsprozess, an dem viele der marktführenden Unternehmen teilgenommen haben, hat sich der Kunde für die RIB als Lieferant für die nächsten vier Jahre entschieden. Über die Plattform "MTWO Connex" werden das Dokumenten-Management, die Kollaboration, das Prozessmanagement, die Visualisierung von Daten sowie die BIM-Mobilität unterstützt. Letzteres ermöglicht es den Teams vor Ort, 3D-BIM-Modelle bei Vorgängen wie den Leistungsanfragen (RFIs), Nichtkonformitätsberichten (NCRs), Änderungsaufträgen oder der Auftragsvergabe usw. zu nutzen. Die Plattform "MTWO Connex" überzeugte aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit, des Spektrums an Eigenschaften und Funktionalitäten, der einfachen Implementierung und der Fähigkeit, Anforderungen zu unterstützen, die sich vom Auftraggeber über die gesamte Lieferkette bis hin zu den Auftragnehmern und Subunternehmern erstrecken. Die BIM-Engine der Plattform "MTWO Connex" basiert auf einer Spiele-Engine und bietet den Endanwendern - sowohl auf mobilen Geräten als auch auf Webbrowsern - ein hervorragendes Erlebnis, auch bei sehr großen und komplexen BIM-Modellen. Mads Bording, CRO der RIB-Gruppe: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieses Prozesses, der zeigt, dass unsere Software unseren Kunden und ihren Partnern einen echten Mehrwert liefert. "MTWO Connex" ist vollständig cloudbasiert, kann 2D-Zeichnungen in Kombination mit 3D verarbeiten und unterstützt viele kritische Prozesse für jedes Bauprojekt. Die Vorteile für die Endanwender sind also signifikant, weshalb der Kunde dies für sämtliche Projekte nutzen wird. Ich freue mich sehr zu sehen, wie unsere Teams unsere Cloud-Strategie umsetzen und unsere Kunden mit erstklassiger Software unterstützen, um die Digitalisierung voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und damit Fehler zu reduzieren und nachhaltiger zu arbeiten". Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

29.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de