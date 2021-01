Bei der Aktie von Evotec geht es auch am Freitag mit den kräftigen Kursausschlägen weiter. Am Nachmittag verliert das Papier mehr als acht Prozent auf 33,89 Euro. Am Mittwoch schnellte die Aktie bis auf 43 Euro nach oben und damit so hoch wie seit Anfang des Jahrtausends nicht mehr. Evotec steht im Spannungsfeld zwischen Leerverkäufern und Anlegern, die gegen jene auf steigende Kurse setzen. Der zwischenzeitlich auch bei Gamestop aktive, und in arge Bedrängnis geratene Hedgefonds Melvin Capital, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...