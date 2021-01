Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Die Notfallzulassung des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech in Großbritannien, den USA und der EU, die Zulassung des Impfstoffs von Moderna in den USA und des Impfstoffs von AstraZeneca in Großbritannien, die Ausweitung des Anleihekaufprogramms der EZB um 500 Mrd. EUR, die Einigung der EU über einen Haushalt, das Brexit-Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien, das USD 890 Mrd. schwere Corona-Hilfspaket in den USA, der verbesserte ifo Geschäftsklimaindex, steigende PMI-Indices für das Verarbeitende Gewerbe in der Eurozone, sich verbessernde Wirtschaftsdaten in China und der Sprung des Brent-Ölpreises über USD 50 pro Barrel hätten die Aktienmärkte im Dezember auf neue Allzeithochs steigen lassen. ...

