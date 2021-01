DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

One Square Advisory Services GmbH: Wahl der One Square Advisory Services zum gemeinsamen Vertreter der beiden Anleihen 2015/2020 und 2019/2024 der Joh. Friedrich Behrens AG



29.01.2021 / 16:18

München, 29. Januar 2021 - Auf den zweiten Gläubigerversammlungen der Anleihen 2015/2020 und 2019/2024 der Joh. Friedrich Behrens AG am 28. Januar 2021 haben die Gläubiger die One Square Advisory Services S.à.r.l., Schweiz, zum gemeinsamen Vertreter der Anleihen gewählt. In den Gläubigerversammlungen stimmte jeweils die Mehrheit des teilnehmenden Anleihekapitals von EUR 3.307.000 Mio. der Anleihe 2015/2020 sowie von EUR 8.029.000 Mio. der Anleihe 2019/2024 dem Beschlussvorschlag der Emittentin zur Wahl der One Square Advisory Services als gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger zu. Zu den Beschlussvorschlägen der Emittentin lag jeweils ein Gegenantrag eines Anleihegläubigers vor, der in beiden Versammlungen jedoch keine Mehrheit erhielt



Das One Square Team um Frank Günther (Managing Director, München), Marius Hoerner (Managing Director, Düsseldorf) und Marvin Armbruster (Vice President, München) wird als gemeinsamer Vertreter die Rechte und Interessen der Anleihegläubiger aus der jeweiligen Anleihe wahrnehmen und als Ansprechpartner der Anleihegläubiger fungieren. In einem ersten Schritt wird One Square die Anleihegläubiger zunächst in der Entscheidungsfindung zu einer möglichen Fortführungslösung der Joh. Friedrich Behrens AG im Rahmen einer übertragenden Sanierung oder des vorgeschlagenen Restrukturierungskonzeptes vertreten, um das beste Ergebnis für die Anleihegläubiger zu erzielen.



Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz und holzähnlichen Werkstoffe, mit Hauptsitz in Ahrensburg. Sie vertreibt in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben) hauptsächlich über die Marken "BeA" und "KMR". Weltweit werden über 400 Mitarbeiter beschäftigt. Zu den Abnehmern gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der Verpackungs-, Bau- und Automobilindustrie.



Mit der erfolgreichen Wahl zum gemeinsamen Vertreter der Joh. Friedrich Behrens AG hat One Square seine Stellung als führender Financial Advisor für Anleiherestrukturierungen weiter ausgebaut.



Anleihegläubiger beider Anleihen können sich gerne unter bea@onesquareadvisors.com oder 089 15 98 98 0 an One Square wenden.



Joh. Friedrich Behrens Team One Square:

Frank Günther (Managing Director, München)

Marius Hoerner (Managing Director, Düsseldorf)

Marvin Armbruster (Vice President, München)

Carsten Koch (Associate, Frankfurt)

Alexander v. Abercron (Analyst, München)





Über One Square:

Über One Square:

One Square ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft mit Sitz in München, Frankfurt, Düsseldorf, London und der Schweiz und gehört zu den führenden Adressen in Deutschland für Distressed M&A und Finanzrestrukturierungen. Alle Partner und Teammitglieder verfügen über jahrelange Transaktions- & Restrukturierungserfahrung. Sie waren in führenden Beratungsgesellschaften, Investmentbanken sowie in geschäftsführenden Positionen von Unternehmen in Sondersituationen tätig. One Square hat seit 2009 über 100 Transaktionen durchgeführt und gehört damit zu den führenden Beratungsunternehmen in Sondersituationen.

