Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat die bedingte Marktzulassung für den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns Astrazeneca in der EU empfohlen. Überraschend: Die Zulassung soll für Menschen aller Altersstufen ab 18 Jahren gelten. Das teilte die EMA am Freitag in Amsterdam mit.Die endgültige Entscheidung über die Zulassung muss nun die EU-Kommission treffen - das gilt aber als Formsache und könnte noch am Freitag erfolgen. Damit ist der Weg frei für den dritten Impfstoff gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...