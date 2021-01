Am heutigen Tage kann Sartorius massiv zulegen. Immerhin kann sich die Aktie um rund vier Prozent nach oben schieben. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 406,80 EUR. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2021 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...