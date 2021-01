In den letzten Wochen gingen im Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV vor allem zwei US-amerikanische Aktien in eine zunehmende Underperformance und technische Kursschwäche, gerade auf Währungsbasis des gegenüber dem US-Dollar anhaltend festen Euro, über, die zwar zuletzt mit ihren Quartalsergebnisvorlagen uneingeschränkt überzeugten, denen gemeinhin jedoch in ihrem Geschäftsprofil eine nicht unwesentliche operative Begünstigung und damit hochgradige Widerstandsfähigkeit durch / gegen die bisherige Corona-Pandemie nachgesagt wird.Die Rede ist hier zum einen von der Aktie der US-weit größten Kette von stark unter dem allgemeinen Marktpreisniveau liegenden Alltags-Billigwarenangeboten aller Art, DOLLAR GENERAL (US2566771059), zum anderen vom Titel des weltgrößten tiermedizinischen Dienstleistungsspezialisten mit Fokus auf Haustieren aller Art, ZOETIS INC. (US98978V1035).

