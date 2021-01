Nach Gamestop haben sich die Reddit-Trader ein neues Kursziel ausgesucht, das sie mit einer konzertierten Aktion nach oben getrieben haben: Dogecoin. Auch Elon Musk hat Doge im Blick. In den vergangenen Tagen ist an den Aktienmärkten eine Auseinandersetzung zwischen - wohl meist jungen - privaten Tradern und teils riesigen Hedgefonds entbrannt. Die Dimensionen lassen sich an dem Fall der Aktie des Spielehändlers Gamestop am besten illustrieren. Hier hat eine vor allem von der Reddit-Gruppe r/wallstreetbets ausgelöste Aktion für eine Explosion des Kurses gesorgt - Hedgefonds, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...