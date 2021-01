Blickt man auf den Tageschart der großen US-Indizes, so wird der heutige Handelstag als zweiter Schritt in einer möglicherweise längeren Korrektur erkennbar. Dies vor allem dann, wenn der Dow Jones Industrial etwa im Januar ein kleines Doppel-Top gebildet haben sollte und gerade dabei ist, seine Nackenlinie zu unterschreiten. Die seit November 2020 gebildeten Aufwärtstrendlinien, welche in den letzten Tagen unterschritten wurden, legen dies zumindest nahe.Denn es bleibt der Beweis offen, wie bei einem verschärften Lockdown eine Besserung der wirtschaftlichen Lage eintreten soll. Insofern sind positive Nachrichten von der Entwicklung effektiver Corona-Impfstoffe auch ein Indikator für den zeitlichen Ablauf des erhofften Aufschwungs.

