Die Schaukelbörse mit Abwärtstrend hielt auch am Freitag an den Aktienbörsen an. Dazu trugen insbesondere der Mangel an verfügbarem Corona-Impfstoff sowie die Turbulenzen um die Angriffe auf Shortpositionen in Europa und den USA bei. Profitieren konnten davon unter anderem die Edelmetalle.Der DAX schloss den Börsentag heute mit einem Minus von 233 Punkten bzw. 1,71 % und stellte sich auf 13.433 Punkten. Aber auch in den USA sind die Vorzeichen derzeit negativ. Der Dow Jones Industrial liegt aktuell mit 690 Punkten im Minus und notiert bei 29.910 Punkten.Unter den Einzelwerten im DAX gab es vor allem bis auf 3 Ausnahmen ebenfalls Verluste. A, unteren Ende der Tagesentwicklung rangierten die Aktien von Münchener Rück (DE0008430026) mit einem Verlust von 3,4 %, der Deutschen Bank (DE0005140008) mit 3,34 % und SAP mit 3,23 %.

Den vollständigen Artikel lesen ...