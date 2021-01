Das grundsätzlich sehr offensiv ausgerichtete und gegenüber den breiten Weltaktienmärkten nochmals mit einem erhöhten "Chance-Risiko-Hebel" ausgestattete Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN verzeichnete angesichts der ausgeprägten relativen Stärke von Technologie- und sonstigen Wachstumsaktien in der letzten Woche einen weit stärkeren stärkeren Wertzuwachs als der MSCI World (Euro) - Index und legte um + 2,4 % zu.Hieraus resultierte per 24.01. seit Auflage am 04.05.2020 auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance des Depots (vor Dividenden) von + 48,5 %, womit die Outperformance gegenüber dem MSCI WORLD (Euro) - Index in der Kürze der Depotauflegung nun bereits ein hochgradiges Maß von + 24,2 % erreichte.

