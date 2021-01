Unterföhring (ots) - 30. Januar 2021. Fan(g)tastischer Freitagabend in SAT.1: Luke Mockridges "CATCH! Kampf der Kontinente" schnappt sich den Prime-Time-Sieg und erreicht hervorragende 13,4 Prozent Marktanteil (Z. 14- bis 49 J.). Das ist der beste Wert seit Start der mit dem Grimme Preis ausgezeichneten Reihe."CATCH!"-Erfinder Luke Mockridge greift mit seinem Team Europa nach dem Weltmeistertitel, doch das Team Afrika ist schneller. In einem atemberaubenden Finale gewinnt Team Afrika um Teamkapitän Hans Sarpei "CATCH! Kampf der Kontinente" und damit das Finale der "CATCH!"-Staffel.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 30.01.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.oneKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: kathrin.baumann@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4825894