In Krisenzeiten auf Silber zu setzen ist keine schlechte Idee, insbesondere wenn nun auch noch ein breiter Marktcrash droht. Statt in physische Silberbarren zu investieren, könnten wir auch auf eine Aktie wie First Majestic Silver (WKN: A0LHKJ) setzen. Deren Aktie ist zuletzt auch stark gestiegen, allerdings nicht zwingend, weil die Anleger so begeistert von den Perspektiven der First Majestic Silver-Aktie sind. Hat sich der Börsen-Mob nun auf First Majestic Silver gestürzt? Nach den jüngsten Erfolgen ...

