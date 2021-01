Hedgefonds in Schwierigkeiten - das löste zuletzt bei einigen Aktien turbulente Kursverläufe aus. So auch bei der Varta Aktie, die zwar bei Weitem nicht an die jeder Realität entrückten Volatilität bei einem US-Wert, der Gamestop Aktie, heran ...

Den vollständigen Artikel lesen ...