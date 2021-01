Köln (ots) - Das Kulturradio WDR 3 startet die größte Klassik-Hitparade in Nordrhein-Westfalen - mit den Lieblingsstücken der Hörer*innen. Vom 1. bis 28. Februar 2021 können die Hörer*innen ihr klassisches Lieblingsstück nennen - und gerne auch erzählen, welche persönliche Geschichte sie mit dem Stück verbinden.Wer mitmachen möchte, schickt einfach bis zu drei Lieblingsstücke an die Redaktion: per Online-Voting, Postkarte, als Mail an 10JahreLieblingsstuecke@wdr.de oder über das WDR 3 Servicetelefon (0221 / 56789333). Am 3., 4. und 5. März sendet WDR 3 dann von 6 bis 18 Uhr die Klassik-Hitparade - mit jeweils 33 Lieblingsstücken pro Tag.Als Dankeschön fürs Mitmachen winken zahlreiche Preise - darunter jeweils ein Tag mit einem der WDR-Ensembles: mit dem WDR Sinfonieorchester, dem WDR Funkhausorchester oder der WDR Big Band*.Mit der Aktion "3 x 33. Ihre Klassik-Hitparade" feiert WDR 3 ein rundes Jubiläum: Seit zehn Jahren gibt es die Sendung WDR 3 Lieblingsstücke. Hier können sich Hörer*innen ihre Favoriten wünschen, die dann jeden Sonntag von 9 bis13 Uhr live im Radio gespielt werden. Dazu erzählen die Hörer*innen ihre persönliche Geschichte zum jeweiligen Lieblingsstück. Diese Aktion weitet WDR 3 zum zehnten Geburtstag nun aus.* Die Besuche finden terminlich und organisatorisch nach Rücksprache und im Hinblick auf die aktuelle Corona-Lage statt.Weitere Informationen auf www.wdr3.de (http://www.wdr3.de) und über das WDR 3-Servicetelefon unter: 0221 56789 333.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100Anfragen an die WDR Kommunikation richten Sie bitte an kommunikation@wdr.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4825934