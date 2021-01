Der Polestar 2 macht vieles anders als die Konkurrenz. Im Test überzeugt die elektrische Mittelklasse-Limousine durch sportliche Performance verpackt in ein unverwechselbares Design. Der Polestar 2 ist in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches Elektroauto. Egal, ob Entwickler, Designer oder Ingenieure - bei diesem Fahrzeug entstammt nichts dem Mainstream. Das wird schon allein beim Blick auf die Historie des Unternehmens deutlich: Ursprünglich war Polestar ein Rennsportteam. Danach wurde die Marke Polestar an Volvo verkauft - und fungierte dort als eine Art interne ...

