In der vergangenen Woche gerieten viele Hedge-Fonds, welche bei einigen Titeln im Rahmen des Short-Sellings riskante Wetten auf fallende Kurse eingegangen sind, massiv unter Druck. Da jüngst einige Aktien, die besonders massiv leerkauft wurden, rasant gestiegen sind, mussten die professionellen Shortseller jetzt bei einigen Positionen nicht nur starke Verluste hinnehmen, vielmehr waren immer mehr Spekulanten sogar auch gezwungen, einige Leerverkaufsposition aus Gründen des Risikomanagements zu schliessen, was die Nachfrage nach einigen Anteilscheinen nochmals erhöhte. Unser spekulativer Musterdepotwert First Majestic Silver (ISIN: CA32076V1031; WKN: A0LHKJ) wurde von den jüngsten Marktturbulenzen ebenfalls erfasst. Nachdem die Notierung stark zulegte, liegen wir mit dieser Aktie, die sich im spekulativen Musterdepot des Zürcher Trends befindet, mittlerweile um knapp 74 % vorne.

