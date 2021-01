Cloud-Geheimtipp aus China - und andere Aktien im Schnelltest



Aktien im Schnelltest. Wenn Bernecker-Experte Volker Schulz ("Der Aktionärsbrief") einen Cloud-Geheimtipp aus China ausmacht, darf man gespannt die Antennen ausfahren. Doch diese besondere Chance am Aktienmarkt war nur eines von diversen Schlaglichtern im Gespräch mit Moderator Michael Hüsgen. Dieses Video enthält Einblicke in die ansonsten längere Gesamtsendung vom 28.01.2021 im Rahmen von BerneckerTV.



++ GameStop - Kursexplosion mit weitreichenden Folgen

++ Flow Traders - Brokeraktie mit KGV 3?

++ Deutz - Comeback-Potenzial jenseits von 50 %

++ PNE - Flaute im Aktienkurs - was tun?

++ Hexagon Composites - werthaltige Tochter

++ Tesla - jetzt wirklich mal reif für eine deutliche Korrektur?

++ Plug Power - auch nach Prognoseerhöhung (zu) luftige Bewertung

++ Kingsoft Cloud - China-Geheimtipp





