Der türkische Hersteller Temsa hat in seinem Werk in Adana mit der Produktion von Batteriepacks für seine Elektrobusse begonnen. Bis zum Jahr 2025 will der türkische Hersteller mehr als die Hälfte seines Bus-Volumens mit Elektrofahrzeugen abdecken. Temsa, eine Tochtergesellschaft der Sabanci Holding und der PPF Group, hat zwei Elektrobus-Modelle im Portfolio. Vorgestellt hatte das türkische Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...