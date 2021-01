GoldDie abgelaufene Handelswoche kann mit Recht als lebhaft bis turbulent beschrieben werden, selbst, wenn man den Blick über Edelmetalle hinaus richtet. Was bei Letzteren aber im Berichtszeitraum auffällt, ist die hohe Divergenz von Silber gegenüber den anderen drei Edelmetallen.Dies erwähnte Lebhaftigkeit bzw. je nach Anlage auch Turbulenz zeigt sich zum einen beiden langen Zinsen. Diese bewegten sich per saldo in den USA zwar kaum, waren aber im Wochenverlauf volatil. So fiel die 10-jährige US-Staatsanleihe von einer Rendite am Freitag vergangener Woche von 1,09 % auf ein Wochentief von 1 %, um gestern Abend dann wieder mit 1,09 % zu schließen. An den Aktienmärkten hingegen wurden die Schwankungen über den Berichtszeitraum hinweg allerdings nicht kompensiert. Der DAX verlor in dieser Woche per saldo 3,2 %, und der Dow Jones Industrial gab 3,3 % nach. Damit haben sich an den Aktienmärkten mit Blick auf die Charttechnik der Indizes die Korrekturpotenziale erhöht.

Den vollständigen Artikel lesen ...