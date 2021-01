Indien will eine offizielle Kryptowährung einführen und alle anderen verbieten. Ein ähnlicher Versuch ist im letzten Jahr allerdings gescheitert. Indien will private Kryptowährungen wie Bitcoin verbieten und stattdessen eine eigene staatliche Kryptowährung einführen. Das geht aus einem Plan für ein Gesetz hervor, den das Unterhaus veröffentlicht hat. Das Gesetz soll "alle privaten Kryptowährungen in Indien verbieten." Eigene Kryptowährung schaffen Im gleichen Zuge soll ein Rahmen für eine offizielle digitale Währung geschaffen werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...