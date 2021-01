* Sogar Aktienkurse maroder Unternehmen werden nach oben getrieben* Setzen Sie auf werthaltige Investments* Minenaktien fundamental sehr attraktiv* Großartige Kaufgelegenheit im Goldminensektor* Manche Minenaktien werden sich vervielfachen - Nutzen Sie jetzt die vielleicht letzte Chance zum günstigen Einstieg* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Verzicht auf Gebühreneinnahmen bei Rüstungsfirmen

spätestens seit dieser Woche sollte jedem klar sein, dass die Aktienmärkte immer mehr einem Casino gleichen. So gibt es jetzt ein neues Spiel an den Aktienmärkten, und das heißt "Schlag den Shortseller". Es funktioniert so: Eine Gruppe überwiegend junger und unerfahrener Privatanleger trifft sich in den sozialen Medien, zum Beispiel unter dem Namen "Wallstreet Bets" rund 4 Millionen Menschen. Dort besprechen sie koordinierte Kaufkampagnen, um Hedgefonds in die Knie zu zwingen.



Wie das geht? Diese Spekulanten vereinbaren, gezielt Aktien zu kaufen, bei denen große Short-Positionen bestehen. Auf diese Weise treiben sie den Kurs dieser Aktien so hoch, dass die Shortseller gezwungen werden, ihre Positionen glattzustellen, das heißt die short verkauften Aktien zurückzukaufen. Ein solcher sogenannter Short-Squeeze ist gerade bei der Aktie des US-Einzelhändlers Gamestop abgelaufen. Das ökonomisch irrwitzige an dieser Vorgehensweise: Es werden Aktienkurse vollkommen maroder Unternehmen in die Höhe getrieben.

