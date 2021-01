DJ Umfrage: Union baut Vorsprung in der Wählergunst aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Union hat ihren Vorsprung in der Wählergunst weiter ausgebaut. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, legen CDU und CSU 1 Punkt im Vergleich zur Vorwoche zu und kommen auf 36 Prozent. Die Grünen hingegen verlieren 1 Punkt, bleiben aber mit 19 Prozent klar zweitstärkste Kraft. Die SPD (15 Prozent), die AfD (9 Prozent), die Linke (8 Prozent) und die FDP (7 Prozent) können ihre Werte aus der Vorwoche halten. Die sonstigen Parteien würden wie in der Vorwoche 6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Das Meinungsforschungsinstitut Kantar hat für BILD am SONNTAG 1427 Menschen vom 21. bis zum 27. Januar befragt. Frage: Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?

