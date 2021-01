Der US-Index Dow Jones 30 ließ in der vergangenen Woche keine Zweifel daran, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die gute Nachricht für die Bulle ist, dass der Wochenschluss nicht unter 29.800 Punkten gelegen hat. Die schlechte Nachricht lautet: Dieses Level kann in der kommenden Woche noch fallen. Genau dieses Spannungsumfeld bietet kurzfristigen Tradern ideale Bedingungen. Die wichtigen Marken beleuchten wir gemeinsam in den folgenden Zeilen. ...

