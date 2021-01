Kassel (ots) - Die Broad Busters Aktiengesellschaft hat jetzt den förmlichen Take-off deren brandneuer Community Internetseite Kassel Rocks (https://kassel-rocks.de/) bekannt gegeben. Für jeden Bürger der Stadt Kassel, der sich auch nur ein ein klein bisschen für die Welt der lokalen Wirtschaft interessiert, wird diese neue Verwirklichung informativ sein, denn sie wird so manches verändern.Das Personal von Kassel Rocks hat es sich selber zur Aufgabe gemacht die Bürgerinnen und Bürger aus Kassel mit den Firmen vor Ort auf einer Online-Internetseite zu vernetzen.Gemeinnützige Plattform soll helfen"Gerade in dieser schlimmen Phase möchten die Bürgerinnen und Bürger ihre regionalen Shops und Firmen begünstigen, denn sie verstehen ganz exakt, dass Existenzen und Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen und jeglicher Erlös hilfreich ist!", weiß Regionalleiter Erwin Uwe Wrede aus Morschen zu erzählen.Mit Hilfe der Online Internetseite Kassel Rocks liefern die Kasseler Firmen den Einwohnern top aktuelle Auskünfte zu Corona relevanten Themengebieten wie z.B. die tagesaktuellen Geschäftszeiten, bestimmte Besuchsregeln, Lieferdienst, Online-Bestellmöglichkeiten und existierenden Abholmöglichkeiten.Es ist und bleibt ein kostenloses StadtportalErwin Uwe Wrede von der Broad Busters Aktiengesellschaft unterstreicht: "Diese Internetseite ist für alle gebührenfrei und werbefrei! Auch Premium Einträge sind und bleiben für jegliche Firmen zeitlich unbegrenzt kostenlos.""Kassel Rocks schafft den Bürgerinnen und Bürgern in Kassel die Option verloren gegangene Tugenden wie Füreinandereintreten und Nachbarschaftshilfe neu für uns alle zu entdecken und zu verwirklichen", komplettiert der für Kassel zuständige Morschener und konstatiert abermals das Motto der Community-Internetseite: "Miteinander stark für unsere Unternehmen und deren Beschäftigte, die in ebendieser Zeit reichlich zu bewältigen haben, um unsere Firmen auch für die Zeit nach der Seuche zu erhalten."Es ist nur schwierig vorhersagbar, wie lange Beeinträchtigungen für Privathaushalte und Firmen sich fortsetzen werden, wie auch welche wirtschaftlichen wie auch sozialen Prozesse sich daraus herausbilden. Das führt zu einer Kaufzurückhaltung bei den Haushalten und verminderten Investitionen durch alle Unternehmen. Dadurch sinkt der gesamtwirtschaftliche Bedarf weiterhin.Sichtbarkeit im Internet ist für lokale Unternehmen zum A und O geworden"Im Besondern deshalb ist es für örtliche Unternehmen außerordentlich wichtig exakt jetzt die angemessenen Optimierungen zu ergreifen, um große Präsenz bei ihrer potentiellen Zielgruppe zu erzielen. Lediglich so werden die Firmen der Kaufzurückhaltung entgegen wirken. Mit Kassel Rocks schenken wir den Kasseler Firmen einen besonderen Baustein für den Weg zu vielmehr Präsenz im Internet", komplettiert Erwin Uwe Wrede.So gelangen Sie zur neunen Online Community Plattform für Kassel: https://kassel-rocks.de/Pressekontakt:Erwin Uwe WredeTelefon 0176-43679233info@kassel-rocks.deOriginal-Content von: Kassel Rocks, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152784/4826364