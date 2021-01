PURCHASE/ NEW YORK (IT-Times) - Die US-Kreditkartengesellschaft Mastercard veröffentlichte in der vergangenen Woche ihre Ergebnisse für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2020 und musste erneut einen Umsatzrückgang melden. Mastercard Aktie - QuartalsergebnisDer Unternehmensumsatz von Mastercard Inc....

Den vollständigen Artikel lesen ...