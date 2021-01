Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock forderte auf Twitter: "Der Staat muss jetzt die Unternehmen koordinieren und alle Impf-Kräfte bündeln - notfalls auch ordnungsrechtlich." CSU-Chef Markus Söder, so wie Baerbock ein möglicher Kanzlerkandidat, schlägt in die gleiche Kerbe: "Deshalb sollte es eine Not-Impfstoffwirtschaft geben, in der der Staat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...