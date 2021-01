München (ots) - Buchstäblich fröhliches Scheibenschießen beim 6:4-Sieg der Wolfsburger gegen Berlin. Für die Eisbären war es bereits die 8. Niederlage im 9. Auswärtsspiel. "Schwer heute", so Berlins Wissmann: "Wir haben teilweise einfach gepennt!". Die Wolfsburger führten bereits 3:0 und 4:1, deshalb war Grizzlys Furchner vor allem erleichtert: "Es war sehr kribbelig. Zum Schluss haben wir noch unnötig zwei Tore hergegeben." Die Straubing Tigers verlieren gegen Ingolstadt quasi schon im 1. Drittel nach 0:2-Rücklstand. "Die meiste Zeit machen wir nicht das, was wir können", kritisierte Andreas Eder.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen der Sonntagsspiele in der PENNY DEL - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen empfangen die Schwenninger Wild Wings die Augsburger Panther (ab 18.15 Uhr). Um 20.15 Uhr trifft die Düsseldorfer EG auf den Letzten Krefeld - MagentaSport zeigt alle Spiele der PENNY DEL live.Grizzlys Wolfsburg - Eisbären Berlin 6:4 - "Es war sehr kribbelig"Die Grizzlys Wolfsburg gewinnen ein Torspektakel gegen Berlin. Vor allem aufgrund eines starken Powerplays, so Sebastian Furchner: "Es war sehr kribbelig. Zum Schluss haben wir noch unnötig zwei Tore hergegeben. Aber heute sind wir einfach mal glücklich, dass wir gewonnen haben... Das Powerplay war heute super. Daran haben wir viel gearbeitet und das hat sich heute ausgezahlt.""Schwer heute", meinte Berlins Kai Wissmann: "Im ersten Drittel war natürlich der Start sch**** für uns. Wir haben teilweise einfach gepennt - auch ich bei meiner Strafe. Das darf so nicht passieren. Dazu kommt, dass unser Unterzahlspiel heute nicht gut genug war. Ab dem zweiten Drittel haben wir eigentlich gut gespielt, aber wir müssen es mal schaffen, dass wir das 60 Minuten machen."Berlins Kristopher Foucault konnte nach einem 1:4 nach dem zweiten Drittel nicht zufrieden sein: "Es ist ein hartes Spiel für uns bisher. Wir waren nicht so stark wie zuletzt und müssen jetzt deutlich besser werden, um noch eine Chance zu haben."Wolfsburg führte nach dem ersten Drittel schon mit 3:0. Anthony Rech in der Drittelpause: "Wir haben versucht, gut ins Spiel zu starten nach zuletzt 2 Niederlagen. Wir wollten körperlich spielen und in Führung gehen."Straubing Tigers - ERC Ingolstadt 2:3 - "Die meiste Zeit machen wir nicht das, was wir können"Straubings Andreas Eder war genervt, weil die Tigers wieder nur ein gutes Drittel gespielt hatten: "Konstanz über 60 Minuten ist das Thema der Saison. Wir haben immer Phasen dabei, in denen wir sehr gut spielen, aber die meiste Zeit machen wir nicht das, was wir können. Da versuchen wir schön zu spielen anstatt effektiv."Daniel Pietta war unzufrieden, weil seine Ingolstädter nicht konsequent bis zum Ende gespielt haben: "Im letzten Drittel haben wir uns zu viel auf die Defensive fokussiert. Straubing schaltet halt schnell um und dadurch haben die viele Chancen gehabt... Wir haben 3:0 geführt und haben Straubing dann wieder ins Spiel gebracht. Das darf nicht passieren."Ingolstadts Justin Feser nach einem 3:1 in der zweiten Drittelpause zufrieden: "Wir haben wirklich gute zwei Drittel gespielt. Wir müssen unsere Fehler niedrig halten und im letzten Drittel weiter so performen."0:2 nach dem ersten Drittel, Straubings Sandro Schönberger angefressen: "Wir sind zu wenig in den Zweikämpfen drin und wir sind immer einen Schritt zu spät. Wir müssen schauen, dass wir in die Gänge kommen. Ingolstadt macht das gut, die warten auf unsere Fehler."Die PENNY DEL Live bei MagentaSportMontag, 01.02.2021Ab 18.15 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Augsburger PantherAb 20.15 Uhr: Düsseldorfer EG - Krefeld PinguineDienstag, 02.02.2021Ab 18.15 Uhr: Kölner Haie - Grizzlys WolfsburgAb 20.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice TigersMittwoch, 03.02.2021Ab 18.15 Uhr: Eisbären Berlin - Düsseldorfer EGAb 20.15 Uhr: Krefeld Pinguine - Iserlohn RoostersDonnerstag, 04.02.2021Ab 18.15 Uhr: EHC Red Bull München - Schwenninger Wild WingsAb 20.15 Uhr: Augsburger Panther - Adler MannheimFreitag, 05.02.2021Ab 18.15 Uhr: Düsseldorfer EG - Krefeld PinguineAb 20.15 Uhr: Iserlohn Roosters - Kölner HaieSamstag, 06.02.2021Ab 17.15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - EHC Red Bull MünchenSonntag, 07.02.2021Ab 14.15 Uhr: Adler Mannheim - Straubing TigersAb 16.45 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Augsburger PantherAb 19.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Fischtown Pinguins BremerhavenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4826427