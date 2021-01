Wer vom Boom bei Kryptowährungen profitieren, aber nicht direkt in Bitcoin investieren will, kann sich auch Aktien von Firmen anschauen, die im Bereich der Blockchain-Technologie aktiv sind. Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum sind nach der Kursrallye der vergangenen Monate wieder in aller Munde. Der Markt ist für viele Interessierte aber zu volatil, um ihr Geld dort zu investieren. Egal wie Marktbeobachter zu den Aussichten der einzelnen Coins und Token stehen, die dahinterstehende Blockchain-Technologie ist für viele ziemlich zukunftsträchtig. Entsprechend könnten Anleger von...

Den vollständigen Artikel lesen ...