Amersham, Großbritannien (ots/PRNewswire) - - Cytiva kann nun Kunden Komplettlösungen "von der Idee bis zur Injektion" anbieten- Die Erweiterung des Portfolios unterstützt den globalen Trend zu kleineren Produktionsstätten und der Verbreitung personalisierter Therapien- Erste Akquisition des Unternehmens seit der Umfirmierung zu Cytiva im April 2020Cytiva gab die Übernahme von Vanrx Pharmasystems bekannt, einem kanadischen Unternehmen, das robotergestützte sterile Abfüllmaschinen herstellt, um Glasfläschchen, Spritzen oder Kartuschen für die pharmazeutische Industrie abzufüllen. Es stellt die Systeme bereit, die von der nächsten Generation innovativer Therapien benötigt werden.Es handelt sich um die erste durch Cytiva getätigte Übernahme. Emmanuel Ligner, Präsident und CEO von Cytiva, erläutert: "Wir sind seit April 2020 eine Betreibergesellschaft von Danaher und haben bereits damit begonnen, Innovationen anzukurbeln und zum Wohle unserer Kunden und ihrer Patienten das Geschäft auszubauen. Wir freuen uns sehr, die Vanrx-Mitarbeiter in unserer Familie begrüßen zu dürfen und freuen uns darauf, gemeinsam an intelligenten Lösungen für Produzenten von Biopharmazeutika zu arbeiten."Das Vanrx-Portfolio ergänzt Cytivas Produktionslösungen. Während sich die großen Fortschritte bisher auf die Arzneimittel selbst konzentrierten, steht bei dieser Innovation das Endprodukt im Mittelpunkt, der kritische letzte Schritt vor der Ausgabe an die Patienten. Weltweite Trends zu kleineren Chargen und personalisierten Therapien verändern den wachsenden 300-Milliarden-USD-Markt für Biologika[1], und der komplette Bioprozess-Workflow muss sterile Abfülllösungen beinhalten.Olivier Loeillot, Vice President und Leiter von BioProcess, Cytiva, sagt: "Durch die Aufnahme von Vanrx in unser bereits starkes Portfolio, wird Cytiva das erste Biotechnologie-Unternehmen, das den Komplettservice "von der Idee bis zur Injektion" anbieten kann. Von der Medikamentenentwicklung über den Wirkstoff bis hin zum Endprodukt: Wir kümmern uns darum, und helfen den Herstellern von Biopharmazeutika, ihre Therapien schneller zum Patienten zu bringen. Vanrx wird die FlexFactory-Plattformen von Cytiva und die modularen Anlagen von KUBio ergänzen, so dass wir die Produktion von Biopharmazeutika beschleunigen können."Die wichtigsten Produkte von Vanrx sind der SA25 Aseptic Filling Workcell und der Microcell Vial Filler, die die sterile Abfüllung in isolierten Robotersystemen automatisieren. Mit Hilfe dieser standardisierten, flexiblen Systeme geht die Abfüllung, der letzte Schritt in der Herstellung von klinischen und kommerziellen Biopharmazeutika, schnell und sicher vonstatten. Das Unternehmen zählt führende biopharmazeutische Unternehmen zu seinen Kunden.Vanrx wurde 2007 von Chris Procyshyn und Ross Gold gegründet und hat derzeit über 120 Mitarbeiter, die alle von Cytiva übernommen werden.Chris Procyshyn, der Mitgründer Vanrx und CEO, sagt: "Wir haben Vanrx gegründet, um allen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sichere und kostengünstige injizierbare Arzneistoffe herzustellen. Wir haben aus eigener Erfahrung gelernt, dass für Therapien der nächsten Generation und für die personalisierte Medizin neue Technologien benötigt werden.""Cytiva ist der perfekte Partner um das, was wir aufgebaut haben, weiterzuführen. Dank ihrer großen Reichweite werden wir in der Lage sein, unseren aktuellen und zukünftigen Kunden zu helfen, das Leben von noch mehr Patienten auf der ganzen Welt zu verändern."Hersteller: Klicken Sie hier für weitere Informationen zu den sterilen Abfülllösungen.Klicken Sie hier für weitere Informationen zum Angebot für Firmen von Cytiva.###Informationen zu CytivaCytiva ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Biowissenschaften mit mehr als 7.000 Mitarbeitern, die sich in 40 Ländern für die Weiterentwicklung und erhöhte Produktionsschnelligkeit von Therapeutika einsetzen. Als vertrauenswürdiger Partner für Kunden verschiedenster Größenordnungen garantiert Cytiva Schnelligkeit, Effizienz und Kapazität bei Forschungs- und Herstellungsabläufen und ermöglicht so die Entwicklung, Fertigung und Bereitstellung von transformativen Arzneimitteln zur Patientenbehandlung.__________1 BioPlan and Associates 17th Annual Biopharmaceutical Manufacturing Capacity and Production(April 2020)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1429615/SA25_Front_Operator.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1138636/cytiva_Logo.jpgPressekontakt:Europa: Dodi AxelsonDodi.axelson@cytiva.com oder USAKanada: Colleen ConnollyColleen.connolly@cytiva.comOriginal-Content von: Cytiva, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143244/4826470