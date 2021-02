DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf

The Grounds Real Estate Development AG: The Grounds erwirbt zwei Wohnimmobilien im Berliner Umland



01.02.2021 / 08:00

The Grounds erwirbt zwei Wohnimmobilien im Berliner Umland

- Unternehmen setzt Wachstumskurs durch weitere Ankäufe fort

- Weiterer Ausbau des Bestands- und Privatisierungsportfolios

- Objekte befinden sich in Bernau und Dallgow-Döberitz

- Berliner Umland profitiert von jüngsten demographischen Trends

Berlin, 01.02.2021 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat zwei weitere Wohnimmobilienobjekte in Bernau sowie in Dallgow-Döberitz erworben und damit sowohl ihr Bestands- als auch ihr Privatisierungsportfolio weiter ausgebaut. Bei der Liegenschaft in Bernau handelt es sich um eine im Jahr 1997 errichtete Wohnanlage mit 59 Wohnungen, die rund 4.070 Quadratmeter vermietbare Fläche bietet. Außerdem befinden sich auf dem 7.413 Quadratmeter großen Grundstück 64 Pkw-Stellplätze, davon jeweils 32 in der Tiefgarage und 32 im Außenbereich. The Grounds beabsichtigt, die Wohnanlage im Anlagevermögen zu halten.

In Dallgow-Döberitz wurde eine Reihenhausanlage mit insgesamt 28 vermieteten Häusern erworben, die dort im Jahr 1997 auf einem 7.200 Quadratmeter großen Grundstück erbaut worden und von The Grounds zur Privatisierung vorgesehen sind. Die Häuser bieten zwischen 135 und 143 Quadratmeter Wohnfläche und verfügen über zusätzliche Flächen im Keller und im Dachgeschoss.

Beide Liegenschaften zeichnen sich durch gute Verkehrsverbindungen nach Berlin sowie eine gut ausgebaute lokale Infrastruktur mit umfangreichen Einkaufsmöglichkeiten und öffentlichen Einrichtungen wie Kitas oder Schulen aus. Da sie sich zwar in der Nähe der Berliner Stadtgrenze, jedoch auf dem Gebiet des Bundeslandes Brandenburg befinden, sind sie von der Berliner Mietendeckel-Regelung nicht betroffen.

"Mit den beiden jüngsten Neuerwerbungen konnten wir bereits kurz nach dem Jahreswechsel nahtlos an unsere hohe Wachstumsdynamik aus dem Vorjahr anknüpfen", sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds. "Neben den individuellen Merkmalen und den Mikrolagen sprechen vor allem auch die demographischen Trends für diese beiden Standorte im Berliner ,Speckgürtel'. Schon seit etwa zwei Jahren beobachten wir, dass die rund 15-jährige Phase des Bevölkerungswachstums in Berlin beendet zu sein scheint und sich stattdessen wieder mehr Menschen im engeren Umland der Bundeshauptstadt ansiedeln. Angesichts des nach wie vor unzureichenden Wohnungsneubaus in Berlin dürfte das Umland künftig als Wohn- und Investmentstandort weiter an Attraktivität gewinnen."

Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@thegroundsag.com

Web: www.thegroundsag.com



Investor Relations:

UBJ GmbH

Ingo Janssen, Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

E-Mail: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de



Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Wallstr. 16

10179 Berlin

T. +49 (0) 30 284 49 87 62

E-Mail: dietze@rueckerconsult.de

Web: www.rueckerconsult.de

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.