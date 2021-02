München (ots) -- Biker*innen in Deutschland fahren durchschnittlich 5.006 Kilometer pro Jahr- Versicherungsbeitrag nimmt mit sinkender Fahrleistung ab- CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die Motorradversicherung Berliner*innen legen im Jahr durchschnittlich 5.245 Kilometer mit ihrem Motorrad zurück. Das sind 762 Kilometer bzw. 17 Prozent mehr, als Biker*innen aus Thüringen fahren (Ø 4.483 Kilometer)."Motorräder, Roller und andere Zweiräder sind im Stadtverkehr z. B. bei der Parkplatzsuche praktischer als Autos, gleichzeitig sind sie günstiger in Anschaffung und Unterhalt", sagt Dylan Medland, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Das könnten Gründe dafür sein, warum in Berlin so viele Kilometer mit dem Motorrad zurückgelegt werden. Bei der Pkw-Fahrleistung landet Berlin dagegen regelmäßig auf den hinteren Plätzen."Bundesweit geben Biker*innen im CHECK24 Kfz-Versicherungsvergleich eine jährliche Fahrleistung von durchschnittlich 5.006 Kilometern an.1)Versicherungsbeitrag nimmt mit sinkender Fahrleistung abUnter anderem bestimmt die jährliche Fahrleistung den Beitrag einer Motorradversicherung. Bei 5.000 gefahrenen Kilometern zahlen Biker*innen im Beispiel für Teilkaskoschutz 125 Euro im Jahr.2)Mit 1.000 Kilometern Jahresfahrleistung kosten Policen durchschnittlich 121 Euro. Vielfahrer*innen, die 17.000 Kilometer im Jahr mit ihrem Motorrad zurücklegen, zahlen jährlich 137 Euro. Ab dieser Grenze bleibt der durchschnittliche Beitrag der Motorradversicherung weitgehend konstant.CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die MotorradversicherungBei allen Fragen zur Motorradversicherung beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon oder E-Mail. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.1)Datengrundlage: alle Kfz-Versicherungsabschlüsse für Motorräder über CHECK24 im Jahr 20202)Beispielprofil: Fahrzeugwechsel, Mann (geb. 1978), verheiratet, Angestellter, KTM 390 Duke, 373 ccm, 32 kW (6007/ADH), ABS, keine abweichende Motorleistung, Erstzulassung: März 2020, geplanter Erwerb und Halterzulassung: Februar 2021, Gebrauchtfahrzeug, Barkauf, mehr private Nutzung, Fahrer: nur Versicherungsnehmer, kein Wohneigentum, Parkplatz: Straße (öffentlich), Haftpflicht (SF 5) und Teilkasko mit 150 Euro Selbstbeteiligung, jährliche Beitragszahlweise, Halter = Versicherungsnehmer, 39128 MagdeburgÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Julia Leopold, Public Relations Managerin,Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4826479