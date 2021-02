Die Infineon-Aktie zeigt sich aktuell passend zum Gesamtmarkt recht sprunghaft. Mittelfristig hat sich an den guten Aussichten bei dem Chiphersteller allerdings nichts geändert. Am Donnerstag (4. Februar) gibt es Zahlen für zum ersten Quartal 2020/21. Die jüngsten Zahlen der Wettbewerber zeigen: Die Nachfrage ist ungebrochen hoch. Kann Infineon also auch im typischerweise schwächeren Auftaktquartal überzeugen?Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 erwartet Infineon bei einem angenommenen ...

