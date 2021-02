DJ Siemens Healthineers mit mehr als verdoppeltem Free Cashflow

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Healthineers hat den Free Cashflow im ersten Quartal (per Ende Dezember) auf 668 (Vorjahr: 244) Millionen Euro mehr als verdoppelt. Der Medizintechnikkonzern verbuchte einen Nettogewinn von 437 Millionen Euro - ein Plus von 44 Prozent, wie er jetzt in Erlangen mitteilte. Die Siemens-Tochter hatte die übrigen Zahlen bereits vorab bekannt gegeben und den Ausblick für das Gesamtjahr 2020/21 dabei angehoben.

February 01, 2021 01:37 ET (06:37 GMT)

