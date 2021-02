1.2: Kathrin Daxböck läutet die Opening Bell für Montag. Sie war die allererste Absolventin des Studiengangs Wirtschafts- und Finanzkommunikation an der Fachhochschule in St. Pölten https://www.fhstp.ac.at/de/studium-weiterbildung/digital-business-innovation/wirtschafts-und-finanzkommunikation - mehr Choose Optimism: https://boerse-social.com/category/choose_optimism https://www.facebook.com/chooseoptimism/ 29.1.: Peter Bernscher läutet die Opening Bell für Freitag. Der CSO der Polytec hat Aktien des Unternehmens gekauft und blickt mit seinem Sales-Team sehr zuversichtlich in die Zukunft http://polytec-group.com - mehr Choose Optimism: https://boerse-social.com/category/choose_optimism https://www.facebook.com/chooseoptimism/ 28.1.: Bettina Fuhrmann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...