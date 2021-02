Steigende Renditen am US-Anleihemarkt drücken am Montag weiter auf die Stimmung der Anleger und lassen die Futures auf den Dow Jones und die anderen führenden US-Indizes nachgeben. Mit Spannung erwarten die Investoren zudem die Rede von Fed Chef Powell vor dem Bankenausschuss des Senats am Dienstag, wenngleich eine Abkehr von der bisherigen sehr lockeren Geldpolitik als höchst unwahrscheinlich gilt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

