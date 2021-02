Im Zuge der allgemeinen Marktkorrektur geben auch Wasserstoff-Aktien deutlich nach. Angesichts der unfassbaren Rallye in den vergangenen Wochen handelt es sich dabei um eine aus charttechnischen Gesichtspunkten gesunde Bewegung. Im E-Wasserstoff Europa Index, in dem zehn aussichtsreiche Werte mit Wasserstoff-Bezug gebündelt sind, hat ein relativ unbekanntes Unternehmen in Sachen Gewichtung die Spitzenposition eingenommen.Am 11. Januar wurde beim E-Wasserstoff Index ein sogenanntes Rebalancing durchgeführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...