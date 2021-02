Apple gab am 27. Januar 2021 die Finanzergebnisse für das am 26. Dezember 2020 endende erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt. Das Unternehmen erzielte einen Rekordumsatz von 111,4 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Als Quartalsgewinn werden 28,755 Milliarden US-Dollar ausgewiesen, was eine Steigerung von 35 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Zahlen in den letzten Jahren sitzt der Technologieriese auf kolportierten 196 Milliarden an Cash Reserven und ist damit auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Dies könnte der Eintritt in den Multi-Billionen-Dollar-Automobilmarkt sein. Nachdem die Pläne für eine Produktion seitens Apple 2016 auf Eis gelegt wurden, ist eine Kooperation mit dem Autobauer Hyundai angedacht, wo beider Konzerne ihre Stärkten einbringen und in die Jagd auf Tesla eintreten können..Zum Chart.Trotz der schon erreichten Unternehmensgröße glückt es Apple immer wieder, weiter zu wachsen. Die Resultate waren auch diesmal wieder recht erfreulich, lösten aber dennoch keine neue Begeisterung für das zuletzt sehr gut ...

